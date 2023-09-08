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17:33, 8 сентября 2023Бывший СССР

Эстония захотела первой узаконить конфискацию российских активов

Bloomberg: Эстония намерена первой узаконить в ЕС конфискацию активов России

Фото: Uno Raamat / Unsplash

Эстония намерена стать первой страной Европейского союза (ЕС), которая в 2023 году узаконит конфискацию российских активов, попадающих под санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкну.

«Цахкна заявил, что правительство Таллина одобрит законопроект в течение двух недель, прежде чем отправить его в парламент», — сказано в материале. Отмечается, что Эстония подталкивает Евросоюз к реализации общеевропейского плана, так как он решает юридические сложности конфискации активов, которые попадают под ограничения.

Ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что власти расстроены слишком медленными темпами конфискации блоком российских активов. Польская сторона оценивает активы РФ в 200 миллиардов евро, большинство из которых находятся в Бельгии.

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    Кристина Есикова
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