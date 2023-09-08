Польша расстроилась из-за темпов конфискации российских активов

Посол Польши Садось: Варшава расстроена темпами конфискации ЕС активов России

Власти Польши расстроены слишком медленными темпами конфискации Европейским союзом (ЕС) российских активов. Об этом заявил посол республики при ЕС Анджей Садось, сообщает польское радио RMF FM.

«С сожалением должен сказать, что в этом вопросе практического ничего не происходит», — заявил дипломат. Польская сторона оценивает российские активы в 200 миллиардов евро, большинство из которых находятся в Бельгии.

По инициативе Варшавы 13 сентября ожидается проведение ЕС рабочей группы по российским активам. Предлагается изъятие процентов или налогов на доходы, получаемые с российских активов с условием их неприкосновенности.

Ранее Европейская комиссия разработала юридическую процедуру обложения активов налогом на прибыль — в соответствии с ней компании, получившие большую прибыль от заблокированных активов ЦБ России, должны будут перевести значительную ее часть в бюджет Евросоюза. Переводы будут оформлены в качестве «внешне назначенных доходов» (под ними понимают прямые взносы членов ЕС в бюджет блока для финансирования конкретных расходов).