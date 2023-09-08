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14:09, 8 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего министра российского региона осудили на три года

Суд дал 3 года и 2 месяца экс-главе Минтранса Красноярского края Димитрову

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Красноярска приговорил к трем годам и двум месяцам бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным в совершении одного преступного эпизода из-за подписанного им акта о приемке проектной документации по строительству метро в Красноярске на сумму более 742 миллионов рублей. Ему запретили занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года.

Димитров проходил по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве метро вместе с экс-замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем, возглавляющему компанию «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Ему вменяется хищение 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

Экс-министр заключил досудебное соглашение со следствием, после чего 28 октября 2022 года ему смягчили меру пресечения, освободив из-под стражи под домашний арест. Однако он нарушил условия меры пресечения и 2 августа суд вновь его арестовал и отправил в СИЗО. Как установила прокуратура, Димитров передал свои показания другому фигуранту уголовного дела — бывшему председателю правительства Красноярского края — и предупредил о данных против него показаниях.

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    Любовь Ширижик
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