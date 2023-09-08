В МВД прокомментировали ДТП с участием ДПС

В Челябинске МВД начали проверку после ДТП с участием ДПС

В Челябинске полицейские начали проверку после ДТП, в результате которого погиб нарушитель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

Там заявили, что водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. В результате началась погоня, и в какой-то момент мужчина врезался в служебную машину силовиков. Его автомобиль опрокинулся. От полученных травм нарушитель скончался на месте происшествия.

К месту происшествия выехал главный госавтоинспектор региона полковник полиции Иван Путков. Началась служебная проверка, после которой будет дана оценка мерам, принятым дорожными полицейскими.

Ранее во Владимирской области мужчина на фургоне прокатил полицейского на капоте своей «Газели», когда уходил от погони. Потом он скрылся, но его личность быстро установили и задержали.