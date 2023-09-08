ВС РФ активизировали применение дронов на купянском направлении

Марочко: ВС РФ активизировали применение беспилотников на купянском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) активизировали применение разведывательных беспилотников на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

По данным Марочко, что продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка позволило российским войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий.

Ранее подполковник ЛНР сообщил, что российские войска продвигаются к Купянску и движутся в сторону Оскольского водохранилища.

Также Андрей Марочко рассказал о смене тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. По его словам, ВСУ комбинируют штурмовые действия с позиционными около населенного пункта Червоная Диброва. «После "накатов" идет активная контрбатарейная борьба», — пояснил он.