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08:50, 8 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о смене тактики атак ВСУ на одном из направлений

Военный эксперт Марочко: ВСУ сменили тактику атак под Красным Лиманом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о смене тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Его слова передает РИА Новости.

По словам Марочко, украинские военные комбинируют штурмовые действия с позиционными около населенного пункта Червоная Диброва. «После "накатов" идет активная контрбатарейная борьба», — пояснил он.

Как отметил военный эксперт, подобная тактика применяется с целью выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности штурмовых подразделений.

Ранее Андрей Марочко сообщил о продвижении российских сил к Купянску. Эксперт уточнил, что военные движутся в сторону Оскольского водохранилища и населенных пунктов Сеньково и Свердловка.

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    Марина Совина
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