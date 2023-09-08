В Екатеринбурге пройдет забег на небоскреб

В Екатеринбурге состоится забег на небоскреб «Высоцкий»

Забег на небоскреб «Высоцкий» пройдет в Екатеринбурге. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Спортивное состязание состоится в субботу, 9 сентября, впервые после четырехлетнего перерыва. Отмечается, что участникам придется преодолеть 1137 ступенек и 52 этажа. Финишировать они будут на смотровой площадке, на высоте 186 метров.

«Действующий абсолютный рекорд скорости восхождения на "Высоцкий" составляет 4 минуты 42 секунды и принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска — Ивану Кузнецову», — рассказали организаторы забега.

Ранее в сентябре стало известно, что в Казани пройдет республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Мероприятие состоится 16 сентября в агропромышленном парке «Казань».