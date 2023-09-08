Большинство счетов россиян на бирже оказались пустыми

«Ъ»: две трети открытых россиянами на бирже счетов оказались пустыми

Увеличение общего количества брокерских счетов в России не изменяет реальную ситуацию, потому что две трети из них пустые, а у четверти там лежит менее 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка передает «Коммерсантъ».

Регулятор отмечает, что во втором квартале общий объем активов вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, до восьми триллионов рублей. Однако больше миллиона рублей находится на счетах только у одного процента инвесторов.

Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров заметил, что из предыдущих обзоров можно было сделать похожий вывод. Почти всеми активами, 90-95 процентами, распоряжаются владельцы 3,5 процента счетов.

По его словам, в России по-прежнему крайне малый процент людей имеют реальные сбережения. Отчасти они попадают на фондовый рынок, и более простое открытие брокерских счетов поспособствовало этому процессу.

Однако, заметил эксперт, практика, когда вместе с открытием банковского счета создают и брокерский, плодит формальных инвесторов. Многие из них даже не понимают, что у них есть такой счет, или же ради интереса кладут туда менее 10 тысяч рублей.

Центробанк в начале июня сообщал, что в стране насчитывается более 25 миллионов брокерских счетов. Только за апрель показатель вырос на 550 тысяч рублей. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота предположил, что многие пустые счета могут вскоре наполниться средствами, но для этого должны прекратиться кризисные явления и начаться рост рынка.

