Россиянам назвали трендовые стрижки на осень

Стилистка Бондарцова назвала маллет модной стрижкой на осень для женщин и мужчин

Стилистка по волосам Алла Бондарцова назвала россиянам трендовые стрижки на осень 2023 года. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в текущем сезоне станет популярной прическа маллет (короткие по бокам и в верхней части головы и удлиненные сзади волосы — прим. «Ленты.ру»). При этом данная модель будет актуальна как для женщин, так и для мужчин, отметила специалистка.

«Это не соединенные длины. Стрижка может во фронтальной теменной зоне быть короткой и сразу уходить резко на нижнем затылке и на висках в длину», — пояснила собеседница издания. В то же время она добавила, что в моду войдут укладки, сочетающие в себе четкие линии в области челки и рваные концы волос.

Ранее в сентябре стилисты салона красоты Kontier перечислили россиянкам самые модные цвета волос на осень 2023 года. В список попали мягкие каштановые и медовые тона. Кроме того, актуальными станут медно-рыжие и темно-шоколадные оттенки.