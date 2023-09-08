Раскрыт эффект изменения климата для морских рыб

Science: изменения климата способствуют уменьшению тела морских рыб

Изменения климата способствуют уменьшению размеров диких видов животных и растений, при этом в наибольшей степени эффект заметен для морских рыб. Эту тенденцию раскрыли ученые из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии и их коллеги из Германии, Канады, Швеции и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Специалисты проанализировали базу данных BioTIME, которая содержит сведения о численности различных видов во времени, чтобы определить тенденции изменения размеров тела в сообществах растений и животных, начиная с 1960 года. Они отдельно рассмотрели эффекты, вызванные внутривидовой изменчивостью, и эффекты, которые накладывают изменения в видовом составе сообществ организмов. Всего было рассмотрено 4292 млекопитающих, беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий и растений.

Оказалось, что наиболее заметно изменяются размеры тела морских рыб. В пределах видов, например, у звездчатого ската, средние размеры тела уменьшаются, тогда как небольшие виды рыб, такие как скумбрия, увеличивают свою численность, меняя состав и функционирование морских экосистем. Подобные тенденции также зафиксированы у некоторых видов растений и беспозвоночных. Однако у других видов размеры тела увеличиваются, например, у арктических растений.

В некоторых случаях изменения размеров тела превышают 10 процентов. В то же время общее количество биомассы остается постоянным за счет увеличения численности мелких организмов, позволяя экосистемам компенсировать сдвиги. Если же крупные организмы вовсе исчезают из сообщества, более мелкие пытаются занять их ниши и использовать ставшие доступными ресурсы.

Предполагается, что это является следствием глобального потепления и других экологических изменений, характерных для антропоцена — предполагаемой геологической эпохи, характеризующейся влиянием человечества на Землю.