Венгрия выразила обеспокоенность отправкой США оружия на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт обеспокоен отправкой США оружия Украине

Венгрия обеспокоена отправкой США Украине новых партий оружия, от которого страдают мирные жители. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом, передает ТАСС.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о возможной передаче Украине опасного оружия, использование которого ведет к массовому поражению людей», — сообщил глава венгерского МИД.

Он также добавил, что Венгрия призывает другие страны воздерживаться от поставок подобных разрушительных вооружений Украине.

Ранее глава МИД Венгрии призвал немедленно начать переговоры по Украине, отметив, что отказ от переговоров сегодня лишь ухудшает условия мира в будущем. Кроме того, он отметил важность открытых каналов связи между Европой и Россией, а также украинского урегулирования. Помимо этого, он указал на роль ОБСЕ в поддержании диалога.