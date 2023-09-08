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17:52, 8 сентября 2023Ценности

Экс-солистка «Серебра» показала фигуру в прозрачном платье

Фото: @kate.kisuk

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук показала фанатам фигуру в откровенной одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница предстала в облегающем платье длины макси на тонких лямках американского модного бренда Subsurface и белых стрингах. Звезда позировала у зеркала без бюстгальтера, при этом сквозь прозрачную ткань просвечивало ее тело.

Кищук дополнила образ блестящими босоножками на высоких каблуках, распустила гладко уложенные волосы, накрасила губы коричневым блеском и нарастила длинные белые ногти с разноцветным дизайном.

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Ранее в сентябре американская певица Кристина Агилера вышла в свет в наряде с эффектом голой груди в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Звезда предстала перед камерами в облегающем платье длины макси из новой коллекции бренда Feben с рукавами и цветным принтом, который имитировал обнаженный бюст.

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    Карина Черных
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