Васильев назвал стеганые куртки и трикотажные свитера необходимыми осенью

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал необходимую одежду на осень. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

В текущем сезоне эксперт посоветовал включить в гардероб свитера, водолазки и пуловеры из трикотажа. «Соблюдайте правило: на каждый низ — два или три верха. Так вы сможете составить разнообразные комплекты, и возможных вариантов образов будет гораздо больше», — отметил он.

Кроме того, специалист порекомендовал присмотреться к стеганым курткам, тренчам, пальто или пуховикам. При этом актуальны будут данные изделия длиной ниже колена, которые также визуально сделают фигуру более стройной. Еще автор поста призвал экспериментировать со шляпами и шапками. «Это придаст уникальности вашему наряду!» — подчеркнул Васильев.

Ранее в сентябре стилистка по волосам Алла Бондарцова назвала россиянам трендовые стрижки на осень 2023 года. По словам эксперта, в текущем сезоне станет популярной прическа маллет. При этом данная модель будет актуальна как для женщин, так и для мужчин, отметила специалистка.