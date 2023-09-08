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17:24, 8 сентября 2023Ценности

Александр Васильев назвал необходимую одежду на осень

Васильев назвал стеганые куртки и трикотажные свитера необходимыми осенью

Фото: Tom The Photographer / Unsplash

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал необходимую одежду на осень. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

В текущем сезоне эксперт посоветовал включить в гардероб свитера, водолазки и пуловеры из трикотажа. «Соблюдайте правило: на каждый низ — два или три верха. Так вы сможете составить разнообразные комплекты, и возможных вариантов образов будет гораздо больше», — отметил он.

Кроме того, специалист порекомендовал присмотреться к стеганым курткам, тренчам, пальто или пуховикам. При этом актуальны будут данные изделия длиной ниже колена, которые также визуально сделают фигуру более стройной. Еще автор поста призвал экспериментировать со шляпами и шапками. «Это придаст уникальности вашему наряду!» — подчеркнул Васильев.

Ранее в сентябре стилистка по волосам Алла Бондарцова назвала россиянам трендовые стрижки на осень 2023 года. По словам эксперта, в текущем сезоне станет популярной прическа маллет. При этом данная модель будет актуальна как для женщин, так и для мужчин, отметила специалистка.

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    Алина Гостева
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