Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 8 сентября 2023Мир

Стало известно о планах Байдена встретиться с представителем Китая на G20

Bloomberg: Байден не будет общаться с премьером КНР Ли Цяном на саммите G20

Фото: Leah Millis / Reuters

Стало известно о планах президента США Джо Байдена встретиться и пообщаться с представителем Китая на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом сообщили в Белом доме, передает Bloomberg.

«На данный момент у нас нет плана взаимодействия президента с премьер-министром [Китая Ли Цяном]», — сказал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее представитель Белого дома пожелал, чтобы глава Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите G20. Он подчеркнул, что присутствие украинского лидера на саммите было бы хорошим делом.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    Маск опроверг отключение работы Starlink над Крымом. Он отказал Киеву активировать систему «на всем пути до Севастополя»

    56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике

    Байден получил преимущество от отсутствия Путина и Си Цзиньпина на G20

    Россиянин избил подростков за отказ пить пиво и попал на видео

    Женщина забыла о тампоне на несколько месяцев и попала в больницу

    В России заявили о тотальной зависимости производителей лекарств от Индии и КНР

    В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея

    Россиянин скрыл от налоговой более четырех миллионов рублей и попал под статью

    Россиянин застал сожительницу со знакомым и напал на него с вилкой

    Банки попросили отложить переход на отечественное ПО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости