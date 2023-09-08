Стало известно о планах Байдена встретиться с представителем Китая на G20

Bloomberg: Байден не будет общаться с премьером КНР Ли Цяном на саммите G20

Стало известно о планах президента США Джо Байдена встретиться и пообщаться с представителем Китая на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом сообщили в Белом доме, передает Bloomberg.

«На данный момент у нас нет плана взаимодействия президента с премьер-министром [Китая Ли Цяном]», — сказал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее представитель Белого дома пожелал, чтобы глава Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите G20. Он подчеркнул, что присутствие украинского лидера на саммите было бы хорошим делом.

