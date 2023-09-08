Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:22, 8 сентября 2023Ценности

20-летняя дочь Кейт Мосс вышла в свет в прозрачном платье

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Victoria's Secret

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует издание WWD.

20-летняя знаменитость появилась на вечеринке в Манхэттен-центре, организованной брендом Victoria's Secret. Звезда надела черный комплект белья, состоящий из трусов на высокой посадке и бюстгальтера с поролоновой чашкой. Поверх него Мосс примерила прозрачное короткое платье, декорированное золотой и серебряной вышивкой.

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for Victoria's Secret

Помимо этого, девушка дополнила свой образ открытыми босоножками на высоком каблуке в тон наряду. Кроме того, она распустила светлые волосы, завитые в легкие локоны, и сделала макияж в нейтральных оттенках.

В апреле дочь Кейт Мосс показала тело в бикини. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых позирует на шезлонге с распущенными волосами. Вдобавок манекенщица показала тело в купальнике с анималистичным принтом, сидя напротив океана.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    Унесенная течением после мощнейшего дождя в истории китаянка попала на видео

    Россиянам назвали трендовые стрижки на осень

    Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

    Обстановка на открывшейся станции метро «Физтех» в Москве попала на видео

    Участник СВО год не получал выплаты из-за фамилии, имени и отчества

    В Европарламенте назвали потери Украины

    Белорусам запретили ездить в лес

    Большинство россиян заявили об ускорении роста цен

    Генерал оценил идею провести ротацию мобилизованных в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости