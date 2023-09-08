Россиянам раскрыли простые способы защитить верхнюю одежду от моли и плесени

Доцент Елена Ершова заявила, что защитить верхнюю одежду от моли поможет лаванда

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова раскрыла россиянам простые способы защитить верхнюю одежду от моли и плесени. Ее комментарий публикует Life.

По словам эксперта, демисезонные наряды, которые подвергаются воздействию влаги и низких температур, требуют особого ухода. Чтобы не испортить качество вещей, она посоветовала избавить их от загрязнений и высушить, прежде чем отправить на хранение. Кроме того, одежду необходимо проветривать и не помещать в плотно заполненный шкаф.

При этом с плесенью помогут справиться сода, лимонный сок или уксус, после применения которых следует застирать предметы гардероба с мылом или порошком. «Микроспоры плесени и микробов, которые могли попасть на одежду, размножатся в условиях закрытого пространства и повышенной влажности. Это испортит внешний вид, у одежды появится неприятный запах», — предупредила специалистка. Также она заявила, что справиться с молью поможет упаковка одежды в вакуумные пакеты с лавандой.

В июне топ-менеджер нью-йоркской сети химчисток Jeeves Закари Позняк с никнеймом @jeeves_ny также раскрыл простые способы избавить одежду от плесени. По словам эксперта, справиться с данной проблемой поможет белый уксус. В то же время в качестве альтернативы специалист предложил использовать хлорный отбеливатель.