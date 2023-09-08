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08:06, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

В Китае указали на разрушение Россией мифа о западных танках

CNR: российские войска развеяли миф о неуязвимости западных танков

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине развеяли миф о якобы непобедимых западных танках. На это указало Национальное радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.

В материале говорится, что последний из образцов переданной Киеву бронетехники — британский танк Challenger 2 — сгорел в районе села Работино. При этом автор статьи напомнил, что эта машина считалась наиболее бронированной в мире, что подтверждалось в ходе военной кампании НАТО в Ираке.

До этого на Украине были уничтожены немецкие танки Leopard. Американский Abrams и французский Leclerc в зоне СВО не появлялись. «Миф о том, что западные танки непобедимы, давно развенчан, будто лопнул мыльный пузырь», — резюмирует издание.

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    Марина Совина
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