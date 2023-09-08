В Грузии посетовали на отказ в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС

Премьер Грузии назвал несправедливым отказ стране в статусе кандидата в члены ЕС

Решение об отказе в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС), принятое объединением в 2022 году, является несправедливым. Об этом премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили высказался на пресс-конференции после переговоров с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Тбилиси, передает ТАСС.

По его словам, Молдавия и Украина получили статус кандидата на вступление в Евросоюз авансом в обмен на обязательство выполнения рекомендаций. «В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус. Это было для нас довольно печальным, думаю, несправедливым», — заявил глава правительства.

Ранее Гарибашвили обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в бездействии на пути к евроинтеграции республики. При этом он также назвал справедливым решение правящей партии страны «Грузинская мечта» о начале импичмента главе государства.