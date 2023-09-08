Известный российский комик объяснил свой переезд в США

Незлобин объяснил переезд в США высоким уровнем развития стендапа в этой стране

Известный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин объяснил причины переезда в США тем, что всегда считал, что стендап развит только в этой стране. Подробности он раскрыл в выпуске шоу Aitpa, доступном на YouTube.

«Выбор пал на Штаты, потому что я какое-то время туда периодически ездил, и для меня всегда казалось, что стендап развит на высоком уровне только в Соединенных Штатах Америки», — сказал Незлобин. Комик также добавил, что в других странах, в частности Великобритании, он всегда будет эмигрантом, а «в Штатах все эмигранты». «Простая формула», — пояснил он.

Незлобин также сравнил уровень развития стендапа в США с NBA в мире баскетбола. «Есть наши лиги, а есть NBA, и я такой: хочу попробовать поиграть в NBA, поэтому я туда часто ездил», — сказал он. На тот момент, как отметил комик, он не ожидал, что все билеты на первый его концерт в Штатах на русском языке будут раскуплены. «Это стрельнуло, случился солд-аут, потом еще один и еще один. И это, по сути, единственный мой бизнес сейчас», — заключил он.

Ранее Незлобин заявил, что в США комикам сложнее зарабатывать, чем в России. «А в Америке ты никому не нужен, кто тебе будет платить», — высказался он. По его словам, несколько знакомых ему комиков в США, зарабатывающих только за счет юмора, живут бедно, а остальные параллельно трудятся в других сферах.