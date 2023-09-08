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16:40, 8 сентября 2023Спорт

Тренер дала рекомендации по похудению перед отпуском

Тренер Хоменко посоветовала сбалансировать питание для похудения перед отпуском

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Екатерина Хоменко дала рекомендации по похудению перед отпуском. Ее слова передает «Чемпионат».

В первую очередь Хоменко посоветовала сбалансировать питание. Она предложила два способа контроля этого показателя. «Используйте метод ладони. Он определяет порцию каждой категории продуктов, которая должна быть на тарелке: порция белков равна размеру ладони без пальцев, овощи занимают столько же места, сколько и кулак, порции жиров и быстрых углеводов равны размеру большого пальца, сложные углеводы занимают площадь ладони с вытянутыми пальцами», — объяснила тренер. В качестве альтернативы эксперт рекомендовала использовать специальные приложения для подсчета калорий.

Также Хоменко подчеркнула важность регулярных тренировок. Она предложила два варианта занятий. «Первый: ежедневно делайте легкие аэробные тренировки по 30-45 минут. Ходьба, танцы, спортивные игры или даже работа в саду и по дому», — заявила она. Другой вариант, который посоветовала Хоменко, — интенсивные тренировки (бег, подъем в гору, аэробика, плавание, велосипед) по 60 минут трижды в неделю или по 25-30 минут ежедневно.

Ранее эксперты журнала Shape рассказали о привычках, замедляющих похудение. Специалисты отметили, что результативность падает, если при выполнении упражнений на тренажерах облокачиваться на его ручки в случаях, когда это не предусмотрено самой техникой выполнения движения, а также при задержке дыхания.

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