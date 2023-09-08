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13:51, 8 сентября 2023Силовые структуры

В отношении Ильи Пономарева возбудили новое уголовное дело

В отношении бежавшего на Украину экс-депутата ГД Пономарева возбудили новое дело

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В отношении бывшего депутата Госдумы (ГД) Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Подробности неизвестны.

В 2014 году в отношении Пономарева возбудили уголовное дело о растрате. После этого бывший депутат покинул страну и уехал в США, а после — на Украину, где получил гражданство.

В 2022 году в Польше Пономарев создал организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ). Деятельность ее сторонников с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отмечали ранее в Генпрокуратуре России. Руководителями «Съезда народных депутатов» являются также Геннадий Гудков и экс-адвокат Марк Фейгин (оба включены Минюстом в реестр иноагентов).

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    Екатерина Власова
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