В отношении Ильи Пономарева возбудили новое уголовное дело

В отношении бежавшего на Украину экс-депутата ГД Пономарева возбудили новое дело

В отношении бывшего депутата Госдумы (ГД) Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Подробности неизвестны.

В 2014 году в отношении Пономарева возбудили уголовное дело о растрате. После этого бывший депутат покинул страну и уехал в США, а после — на Украину, где получил гражданство.

В 2022 году в Польше Пономарев создал организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ). Деятельность ее сторонников с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отмечали ранее в Генпрокуратуре России. Руководителями «Съезда народных депутатов» являются также Геннадий Гудков и экс-адвокат Марк Фейгин (оба включены Минюстом в реестр иноагентов).