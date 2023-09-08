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19:03, 8 сентября 2023Путешествия

Туристка показала люксовое жилье с Airbnb на Бали и сравнила его с тюрьмой

Британка забронировала жилье на Airbnb на Бали и сравнила его с тюрьмой

Кадр: @hattymorton / TikTok

Туристка приехала на Бали и забронировала люксовое жилье на сайте Airbnb, но квартира оказалась похожа на тюрьму. На ее историю обратило внимание издание The Daily Dot.

Блогерша из Великобритании Хэтти Мортон (Hatty Morton) показала фотографии из квартиры на индонезийском курорте в TikTok и сравнила жилье с тюремной камерой. На снимках видны голые цементные стены и пол. В комнате нет мебели и декора, а в душе — вешалок и полотенец.

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Для сравнения Мортон прикрепила фото квартиры, которые были размещены на сервисе бронирования. На них изображены те же помещения, но с белыми стенами, коврами и светильниками. Путешественница подчеркнула, что изучила отзывы перед бронированием и все они были хорошими.

Мортон заплатила за разочаровавшее ее жилье более 50 долларов в сутки (около пяти тысяч рублей). Она добавила, что в эту цену входили «бесплатные постельные клопы».

Ролик Мортон набрал более 1,1 миллиона просмотров. Пользователи посочувствовали туристке и предположили, что арендодатели прибегли к помощи искусственного интеллекта, чтобы улучшить снимки квартиры.

Ранее туристка из Австралии сняла дом на Airbnb и посреди ночи проснулась в фекалиях опоссума. Она предположила, что животное пробралось в помещение через камин.

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    Мария Борисова
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