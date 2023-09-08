56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном наряде. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале и сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 56-летняя знаменитость предстала в черном купальнике с белым гороховым принтом без бретелей. Образ она дополнила солнцезащитными очками, зеленым ободком, убрав с его помощью волосы, а также серьгами с блестящими камнями и шлепанцами на каблуках с меховой отделкой. При этом звезда накрасила губы красной помадой и сделала зеленый маникюр.

Во время фотосессии артистка сменила несколько поз. Она держалась руками за борт бассейна, продемонстрировала стройную фигуру, сидя на табурете, и была запечатлена с гантелью.

Ранее в августе американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном образе на новом видео и восхитила фанатов в сети. В размещенном ролике 57-летняя знаменитость кружилась в цветном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.