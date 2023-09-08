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09:34, 8 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин застал сожительницу со знакомым и напал на него с вилкой

На Сахалине мужчина из ревности порезал знакомого вилкой и ножом

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Сахалинской области суд рассмотрит дело 36-летнего местного жителя, напавшего на друга сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным главка, в мае пьяный фигурант пришел домой и застал там возлюбленную со своим знакомым. Из ревности он начал ссориться с товарищем, а затем взял вилку и вонзил в шею потерпевшему. После этого россиянин продолжил избивать конкурента по лицу и дважды ударил ножом в грудь и шею.

Раненого доставили в больницу. По факту произошедшего было возбуждено дело, которое уже направлено в суд.

Ранее сообщалось, что на Камчатке 19-летний юноша ударил ножом подростка из-за ревности. Пострадавшего госпитализировали, а в отношении нападавшего возбудили дело.

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    Екатерина Власова
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