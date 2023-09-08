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08:04, 8 сентября 2023Мир

В Германии назвали антироссийские санкции ошибкой

Депутат бундестага Эрнст: Германии не стоило вводить антироссийские санкции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Решение Германии ввести антироссийские санкции было ошибочным, поскольку она сама пострадала от него сильнее России. Такое мнение выразил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в интервью «Известиям».

Он уточнил, что прежде всего имеет в виду рестрикции в энергетическом секторе. По словам депутата, ограничения оказались неэффективными, а цель, которая заключалась в нанесении ущерба российской экономике, не была достигнута. «Россия может рассчитывать на экономический рост, согласно данным. Мы же вступаем в рецессию: прогнозируется отрицательный экономический рост, то есть спад на 0,5 процента в следующем году», — отметил он.

Эрнст также предрек Германии высокую инфляцию на фоне ускоренного роста цен. Он призвал отказаться от антироссийских санкций из-за их последствий для страны, в частности, снижения покупательной способности.

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    Марина Совина
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