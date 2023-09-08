В Германии назвали антироссийские санкции ошибкой
Решение Германии ввести антироссийские санкции было ошибочным, поскольку она сама пострадала от него сильнее России. Такое мнение выразил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в интервью «Известиям».
Он уточнил, что прежде всего имеет в виду рестрикции в энергетическом секторе. По словам депутата, ограничения оказались неэффективными, а цель, которая заключалась в нанесении ущерба российской экономике, не была достигнута. «Россия может рассчитывать на экономический рост, согласно данным. Мы же вступаем в рецессию: прогнозируется отрицательный экономический рост, то есть спад на 0,5 процента в следующем году», — отметил он.
Эрнст также предрек Германии высокую инфляцию на фоне ускоренного роста цен. Он призвал отказаться от антироссийских санкций из-за их последствий для страны, в частности, снижения покупательной способности.