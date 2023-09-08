Депутат бундестага Эрнст: Германии не стоило вводить антироссийские санкции

Решение Германии ввести антироссийские санкции было ошибочным, поскольку она сама пострадала от него сильнее России. Такое мнение выразил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в интервью «Известиям».

Он уточнил, что прежде всего имеет в виду рестрикции в энергетическом секторе. По словам депутата, ограничения оказались неэффективными, а цель, которая заключалась в нанесении ущерба российской экономике, не была достигнута. «Россия может рассчитывать на экономический рост, согласно данным. Мы же вступаем в рецессию: прогнозируется отрицательный экономический рост, то есть спад на 0,5 процента в следующем году», — отметил он.

Эрнст также предрек Германии высокую инфляцию на фоне ускоренного роста цен. Он призвал отказаться от антироссийских санкций из-за их последствий для страны, в частности, снижения покупательной способности.