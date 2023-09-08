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18:49, 8 сентября 2023Путешествия

Знание тайского языка спасло туристов от продажи в рабство на курорте Азии

Туристы из Малайзии избежали продажи в рабство в Таиланде благодаря знанию языка

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Пятеро туристов смогли избежать продажи в рабство в Таиланде — их спасло знание тайского языка. Об этом сообщает издание Must Share News.

Журналисты обратили внимание на пост малазийца Эндрю Тонга в соцсетях. Пользователь рассказал, что приехал отдыхать на курорт Азии с четырьмя друзьями, трое из которых были девушками.

По окончании отпуска компания заказала такси до аэропорта Бангкока через приложение-агрегатор, за ними приехал четырехдверный пикап. В пути друзья стали замечать тревожные знаки. Окна машины были тонированными и не открывались, а водитель говорил с кем-то по телефону на протяжении всей поездки.

Один из туристов знал тайский и понял, что таксист сообщает кому-то пол, возраст, количество пассажиров и другие подробности. Более того, расчетное время прибытия в приложении такси и на навигаторе водителя отличалось на 20 минут. Когда таксист заметил, что пассажиры проверяют данные GPS, он сказал в трубку: «Я думаю, некоторые из них понимают тайский».

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Почувствовав неладное, туристы попросили водителя срочно найти туалет и остановиться, но мужчина отказался, предложив остановиться на заправке у аэропорта. Пассажиры проверили карту и не нашли такой станции. После этого они услышали, как таксист говорит кому-то: «Я думаю, они знают».

Тогда друзья вышли из машины прямо посреди дороги, схватили багаж и убежали. Водитель не последовал за ними и не попросил оплатить проезд, как это сделал бы обычный таксист.

Автор поста призвал пользователей быть бдительными и отслеживать свое местоположение в подобных ситуациях. Он уточнил, что не хотел посеять панику, но счел нужным предупредить других путешественников. При этом представители агрегатора заявили Must Share News, что провели внутреннее расследование и выяснили, что инцидент стал результатом недопонимания.

Ранее сообщалось, что вооруженный житель Таиланда запер россиянку в номере отеля. По предварительным данным, злоумышленник мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

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    Мария Борисова
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