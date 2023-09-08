США помогут Словакии укрепить границу с Украиной

США пообещали выделить Словакии $3,6 млн на укрепление границы с Украиной

США пообещали выделить Словакии 3,6 миллиона долларов на укрепление границы с Украиной для защиты от контрабанды оружия, наркотиков и незаконного пересечения границы людьми. Об этом сказано на сайте посольства Соединенных Штатов в Братиславе.

Сообщается, что в течение ближайших двух лет США проведут обучение и предоставят оборудование для укрепления восточной границы Словакии. На востоке эта страна граничит с Украиной.

Соединенные Штаты помогут Словакии вести учет въезжающих людей и бороться с разными способами нарушения границы, в том числе с дронами. Средства будут предоставлены Государственным департаментом и Департаментом внутренней безопасности США.

Ранее обозреватель Джон Кэмпфнер в своей статье для The Guardian заявил, что Словакия может стать одной из союзниц Москвы. Там на парламентских выборах может победить бывший премьер-министр Роберт Фицо, который, по мнению автора, является сторонником России.