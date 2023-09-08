Извержение вулкана Тонга вызвало разрушительные подводные течения

Science: извержение Тонга вызвало беспрецедентно быстрые подводные течения

Беспрецедентно сильное извержение вулкана, вызвавшее цунами у тихоокеанского островного государства Тонга в 2022 году, вызвало самые быстрые подводные течения, когда-либо зарегистрированные. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Группа ученых под руководством Британского национального океанографического центра (NOC) проанализировала обстоятельства повреждения подводных телекоммуникационных кабелей, когда Тонга была отрезана от всего остального мира. Было определено место и время повреждения, что позволило рассчитать скорость подводных течений.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произвел массивный, быстро движущийся поток подводного мусора, который распространился более чем на 100 километров. Разрушительный поток изменил форму морского дна, а его скорость, равная 122 километрам в час, была больше, чем скорость потоков, возникающих в результате землетрясений, наводнений или штормов.

Причиной формирования скоростных подводных течений стал сброс изверженного вулканического материала на подводные океанические склоны. Глубокие размывы, образовавшиеся под воздействием этих течений, аналогичны тем, что происходят вокруг многих затопленных вулканов, что свидетельствует о крупных извержениях в других местах по всему миру.