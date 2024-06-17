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15:35, 17 июня 2024Из жизни

Медведь залез на автомобиль с пассажирами и попал на видео

На Сахалине медведь оторвал дворник у стоящей на трассе машины с пассажирами

Медведь заинтересовался стоящей на трассе машиной и напугал пассажиров. Об этом сообщает ASTV.ru.

Инцидент произошел на острове Сахалин, в Охинском районе и попал на видео. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами остановился на трассе перед поселком Пильтун из-за аварии. У машины по дороге сломалась гидромуфта, поэтому водитель встал на обочине, ожидая другой автомобиль с тросом. В этот момент на дорогу вышел небольшой медведь. Стоящая машина вызвала у него интерес. Сначала он исследовал всю переднюю часть машины, затем залез на капот. Хищника не смутил даже громкий звук, когда водитель начал сигналить в попытке его спугнуть. Затем животное оторвало один дворник и скрылось в лесу.

«Да и черт с ним», — облегченно прокомментировал потерю дворника один из пассажиров.

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