В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины в ночь на субботу, 9 сентября, была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи (ЛЭП). До этого в городе Никополе, расположенном в этом регионе, объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 4 сентября сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.