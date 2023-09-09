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23:28, 9 сентября 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли реакцию британских властей на уничтожение танка Challenger

Журналист Хинкл: властям Британии не понравилось уничтожение танка Challenger

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Журналист из США Джексон Хинкл в эфире своего YouTube-канала раскрыл реакцию властей Великобритании на уничтожение поставленного Украине танка Challenger 2.

«Не думаю, что Соединенному Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки», — заявил он.

Хинкл отметил, что Лондон отказывается поставлять Киеву новые Challenger2 взамен подбитых, поскольку уже передали 14 штук и, возможно, сами испытывают дефицит подобной техники.

Журналист добавил, что уничтожение западного оружия российской артиллерией является очень плохим маркетингом для британских танков, немецких Leopard и других военных систем НАТО, а также «отличной рекламой русского оружия».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска уничтожили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

5 сентября стало известно, что британский танк впервые с начала применения в 1994 году был уничтожен на поле боя российскими войсками. Глава британского Генштаба Патрик Сандерс, описывая реакцию на произошедшее, отметил, что военнослужащие королевства испытывают глубокую привязанность к своей технике.

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    Марина Совина
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