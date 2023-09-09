Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
4:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
1:6
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
4:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
5:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
3:4
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Украина
1:1
Завершен
Англия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 5-й тур
22:52, 9 сентября 2023Спорт

Уроженка Москвы стала победительницей US Open в миксте

Теннисисты Анна Данилина и Харри Хелиеваара стали победителями US Open в миксте

Фото: Reuters

Представительница Казахстана Анна Данилина и финский теннисист Харри Хелиеваара стали победителями US Open в миксте. Результаты доступны на сайте турнира.

В финале спортсмены одержали победу над американцами Джессикой Пегулой и Остином Крайчеком со счетом 6:3, 6:4. Для Данилиной и Хелиеваары победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Они познакомились перед началом US Open.

Данилина родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию. На счету теннисистки четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

9 сентября россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса на стадии 1/2 финала турнира в одиночном разряде. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 19 минут. В финале россиянин встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    Соцсеть X Илона Маска подала в суд на штат Калифорнию

    Мужчина упал со скульптуры на Арбате и сломал ее

    В США предрекли сложности с выделением помощи для Украины

    Экс-премьер Великобритании стал почетным доктором Львовского университета

    В США раскрыли реакцию британских властей на уничтожение танка Challenger

    Новый министр обороны Украины заявил о потребности ВСУ в оружии

    Президент Бразилии назвал подходящую площадку для обсуждения мира на Украине

    Сунак рассказал о жестких формулировках в декларации G20

    На Украине раскрыли объем западной помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости