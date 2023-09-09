Уроженка Москвы стала победительницей US Open в миксте

Теннисисты Анна Данилина и Харри Хелиеваара стали победителями US Open в миксте

Представительница Казахстана Анна Данилина и финский теннисист Харри Хелиеваара стали победителями US Open в миксте. Результаты доступны на сайте турнира.

В финале спортсмены одержали победу над американцами Джессикой Пегулой и Остином Крайчеком со счетом 6:3, 6:4. Для Данилиной и Хелиеваары победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Они познакомились перед началом US Open.

Данилина родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию. На счету теннисистки четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

9 сентября россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса на стадии 1/2 финала турнира в одиночном разряде. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 19 минут. В финале россиянин встретится с сербом Новаком Джоковичем.