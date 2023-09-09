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23:41, 9 сентября 2023Мир

Экс-премьер Великобритании стал почетным доктором Львовского университета

Экс-премьер Британии Джонсон стал почетным доктором Львовского университета
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко в ходе своего визита на Украину. Об этом передает телеканал Sky News.

В публикации отмечается, что экс-премьер получил «степень Doctor Honoris Causa [почетного доктора] Львовского национального университета имени Ивана Франко». Вуз присуждает это звание на основании заслуг соискателя, даже если он не имел прямого отношения к учебному заведению.

Телеканал также опубликовал кадры с церемонии награждения, на которых Джонсон одет в черный плащ и шляпу.

8 сентября Джонсон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Джонсон искренне поддерживает Украину. (…) Спасибо за вашу энергию, друг!» — подписал украинский лидер совместную фотографию с британским политиком.

6 сентября Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе своего визита Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообедали в киевском McDonald’s. Политики обменялись рассказами об учебе, а также согласились с тем, что фастфуд, скорее всего, противоречит рекомендациям врачей.

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    Марина Совина
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