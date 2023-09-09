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08:55, 9 сентября 2023Россия

В МИД заявили о поддержке контакта России и КНР по Украине

МИД России: Москва и Пекин поддерживают плотный контакт по Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Москва и Пекин поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования», — отметил он.

По его словам, стороны обсуждают все основные события на данном направлении. Зиновьев также подчеркнул, что КНР придерживается взвешенной позиции в плане происходящих на Украине событий и хорошо понимает геополитические и исторические причины возникновения кризиса.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что Москва благодарна странам-коллегам по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика), помогающим урегулировать кризис на Украине. Он также подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада.

Кроме того, в августе официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин рассказал, что Пекин постарается смягчить гуманитарную ситуацию на Украине. По его словам, Китай готов продолжать прилагать собственные усилия в этом направлении.

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    Марина Совина
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