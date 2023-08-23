Китай пообещал смягчить гуманитарную ситуацию на Украине

МИД КНР пообещал постараться для смягчения гуманитарной ситуации на Украине

Китай постарается смягчить гуманитарную ситуацию на Украине. Такое обещание дал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай по-своему сыграл конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, мы выдвинули предложения, включая инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации на Украине, а также отправили несколько партий гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, Пекин готов продолжать прилагать собственные усилия в этом направлении.

Ранее Китай пообещал помогать в урегулировании конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Чэн Икунь заявил, что Пекин будет способствовать переговорам и политическому решению.