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11:54, 23 августа 2023Мир

Китай пообещал смягчить гуманитарную ситуацию на Украине

МИД КНР пообещал постараться для смягчения гуманитарной ситуации на Украине
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Florence Lo / Reuters

Китай постарается смягчить гуманитарную ситуацию на Украине. Такое обещание дал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай по-своему сыграл конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, мы выдвинули предложения, включая инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации на Украине, а также отправили несколько партий гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, Пекин готов продолжать прилагать собственные усилия в этом направлении.

Ранее Китай пообещал помогать в урегулировании конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Чэн Икунь заявил, что Пекин будет способствовать переговорам и политическому решению.

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    Анастасия Заикина
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