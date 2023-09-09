Перед Турецким домом в Нью-Йорке растоптали Коран

«Анадолу»: перед Турецким домом в Нью-Йорке провокатор осквернил Коран

Перед Турецким домом в Нью-Йорке неизвестный совершил провокацию с осквернением Корана. Об этом сообщило агентство «Анадолу».

Злоумышленник принес на место происшествия экземпляр книги на английском языке. Он бросил ее на землю и начал демонстративно топтать. Действия мужчины прекратила служба охраны Турецкого дома, ему пришлось уйти. Информацию о провокации передали в Департамент полиции Нью-Йорка и Бюро дипломатической безопасности.

Ранее в Швеции произошли беспорядки из-за сожжения Корана. Сообщается, что протесты были вызваны акцией мигранта из Ирака Салвана Момики, который неоднократно совершал подобные действия. Предыдущую демонстрацию он провел в Стокгольме.