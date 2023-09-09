Квартиранты не пустили москвича в купленную квартиру

Россиянин не смог попасть в купленную квартиру в Москве из-за арендаторов

Мужчина купил квартиру в Москве за 50 миллионов рублей и не смог в нее попасть из-за живущих там квартирантов. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Россиянин по имени Богдан решил приобрести недвижимость для последующей сдачи в аренду еще в 2021 году и наткнулся на объявление о срочной продаже квартиры со скидкой. Хозяин показал объект только по видео, сославшись на живущих там арендаторов. Однако он заверил, что квартиросъемщиков можно будет выселить после оформления сделки или увеличить для них арендную плату.

После приобретения квартиры Богдан не смог сразу заняться недвижимостью, так как на восемь месяцев попал в колонию за хранение советского пистолета, и вернулся к этому вопросу только после освобождения. И сразу столкнулся проблемами — в управляющей компании сообщили, что у него образовалось много долгов, а арендаторы не захотели общаться по телефону. Не пустили они нового владельца и в квартиру, угрожая «закопать», если он не отстанет.

Богдан связался с прежним собственником жилья и понял, что тот утаил от него много деталей. Оказалось, что квартиру снимает семья уроженцев Чечни, которые ранее избили бывшего владельца за то, что тот решил поднять арендную плату. Именно после этого случая недвижимость и была срочно выставлена на продажу. Теперь новый хозяин не знает, что делать с квартирой — попасть внутрь или сменить замки он не может, а от квартирантов поступают угрозы.

При этом Богдан пожаловался на бездействие органов правопорядка. Он рассказал, что один из начальников Обручевского отдела полиции лишь дал ему номер «нужного человека», способного помочь с его проблемой. Им оказался риэлтор, который предложил мужчине продать квартиру по цене в два раза ниже ее реальной текущей стоимости. От такого предложения Богдан отказался и написал заявление в Управление собственной безопасности МВД.

Ранее в подмосковном Красноармейске вспыхнул мощный пожар из-за электросамоката. Из-за возгорания частично выгорела не только квартира мужчины, но и общий коридор.

