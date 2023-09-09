Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира в полуфинале US Open

Даниил Медведев рассказал, что для него потрясающе выиграть у Карлоса Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open. Его слова приводит YouTube-канал турнира.

«Я говорил, что мне надо сыграть на 11/10, но я сыграл на 12/10, кроме, разве что, третьего сета. Он настолько молод, а у него уже два титула Большого шлема, большое количество недель он является первой ракеткой мира», — рассказал Медведев. Он добавил, что для него было потрясающе выиграть у такого теннисиста, как Алькарас.

Ранее 9 сентября Медведев обыграл 20-летнего Алькараса на стадии 1/2 финала турнира. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 19 минут. В финале россиянин встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович расположился на второй строчке. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.