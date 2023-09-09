Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
13:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
Сегодня
13:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Украина
Сегодня
19:00 (Мск)
Англия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 5-й тур
09:23, 9 сентября 2023Спорт

Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира в полуфинале US Open

Даниил Медведев рассказал, что для него потрясающе выиграть у Карлоса Алькараса

Фото: Mike Segar / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open. Его слова приводит YouTube-канал турнира.

«Я говорил, что мне надо сыграть на 11/10, но я сыграл на 12/10, кроме, разве что, третьего сета. Он настолько молод, а у него уже два титула Большого шлема, большое количество недель он является первой ракеткой мира», — рассказал Медведев. Он добавил, что для него было потрясающе выиграть у такого теннисиста, как Алькарас.

Ранее 9 сентября Медведев обыграл 20-летнего Алькараса на стадии 1/2 финала турнира. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 19 минут. В финале россиянин встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович расположился на второй строчке. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Жалобы на украинских уклонистов стали тревожным знаком. О чем говорит новый сигнал бедствия от Зеленского?

    Москвичам рассказали о погоде на День города

    Умер звездный хирург Отари Гогиберидзе

    В G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине

    В ДНР сообщили о переброске под Артемовск до сотни мобилизованных полицейских

    Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира в полуфинале US Open

    Вирусолог назвал условие заболевания гриппом и COVID-19 одновременно

    Медведев обыграл первую ракетку мира в полуфинале US Open

    В России выросло число бронирований туров на осень

    В МИД заявили о поддержке контакта России и КНР по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости