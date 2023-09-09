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14:26, 9 сентября 2023Россия

Путин заявил о продлении наземного метро Москвы в другие города России

Путин: наземное метро Москвы продлят до Калуги и Тулы

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем города Москвы и заявил о продлении наземного метро столицы в другие города России. Его выступление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Москва использует прорывные подходы к модернизации транспортной отрасли. По словам Путина, в обозримом будущем диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Собянин отметил, что 28-километровый участок дороги является сложнейшим сооружением.

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Общая протяженность МСД составит 68 километров, его ввод позволит усовершенствовать движение на МКАД и Третьем транспортном кольце, а также улучшить транспортную доступность 22 московских районов.

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    Александра Лисица
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