Россия нарастила поставки в Мексику

Товарооборот России и Мексики в июне вырос до рекордных 324 миллионов долларов

Товарооборот между Россией и Мексикой в июне 2023 года резко увеличился до 324 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные Национального института статистики и географии Мексики пишет РИА Новости.

Этот показатель стал рекордным для торговли двух стран. В годовом выражении прирост товарооборота составил 17 процентов. На ту же величину увеличились поставки российских товаров в Мексику (до 322 миллионов долларов), а экспорт в Россию подскочил в 1,4 раза, до двух миллионов долларов. Таким образом, торговый дефицит Мексики с Россией достиг исторического максимума в 320 миллионов долларов, увеличившись за год на 16,8 процента.

По данным платформы ООН Comtrade, чуть больше половины поставок из России в Мексику приходится на сталь и железо — 51 процент, еще около трети (31 процент) — на удобрения. При этом Россия закупает мексиканские чай, кофе, специи, а также алкогольные напитки.

Товарооборот между двумя странами за первое полугодие снизился до 1,25 миллиарда долларов (минус 3,8 процента) на фоне резкого сокращения мексиканского экспорта в 1,8 раза. Импорт же из России за тот же период увеличился только на 3,3 процента, до 1,23 миллиарда долларов.

В августе глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении товарооборота между Европой и Россией. По его словам, введенные в отношении Москвы санкции снизили поставки из России в ЕС более чем на 70 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. Европейский экспорт в Россию при этом упал на 54 процента.