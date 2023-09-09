Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:43, 9 сентября 2023Экономика

Россия нарастила поставки в Мексику

Товарооборот России и Мексики в июне вырос до рекордных 324 миллионов долларов

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Товарооборот между Россией и Мексикой в июне 2023 года резко увеличился до 324 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные Национального института статистики и географии Мексики пишет РИА Новости.

Этот показатель стал рекордным для торговли двух стран. В годовом выражении прирост товарооборота составил 17 процентов. На ту же величину увеличились поставки российских товаров в Мексику (до 322 миллионов долларов), а экспорт в Россию подскочил в 1,4 раза, до двух миллионов долларов. Таким образом, торговый дефицит Мексики с Россией достиг исторического максимума в 320 миллионов долларов, увеличившись за год на 16,8 процента.

По данным платформы ООН Comtrade, чуть больше половины поставок из России в Мексику приходится на сталь и железо — 51 процент, еще около трети (31 процент) — на удобрения. При этом Россия закупает мексиканские чай, кофе, специи, а также алкогольные напитки.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

Товарооборот между двумя странами за первое полугодие снизился до 1,25 миллиарда долларов (минус 3,8 процента) на фоне резкого сокращения мексиканского экспорта в 1,8 раза. Импорт же из России за тот же период увеличился только на 3,3 процента, до 1,23 миллиарда долларов.

В августе глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении товарооборота между Европой и Россией. По его словам, введенные в отношении Москвы санкции снизили поставки из России в ЕС более чем на 70 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. Европейский экспорт в Россию при этом упал на 54 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о проекте итогового заявления G20

    В Минобороны раскрыли потери ВСУ на южнодонецком направлении

    Армия России за неделю нанесла шесть групповых ударов по Украине

    Минобороны отчиталось о ситуации в районе Работино

    Британская компания заявила о готовности помочь Киеву с запчастями для гаубиц

    Путин проголосовал на выборах мэра в Москве

    Макрон позвонил Пашиняну из-за ситуации на границе с Азербайджаном

    Россия нарастила поставки в Мексику

    Путин запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ

    Российский военный увидел в возможной передаче Украине ATACMS угрозу для Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости