Россия возмутилась фотовыставке об «Азове» в Милане

Генконсул РФ Штодин выразил возмущение мэру Милану из-за выставки об «Азове»

Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин направил открытое письмо мэру итальянского города Джузеппе Сале, в котором возмутился открывшейся фотовыставке, посвященной украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Письмо опубликовано в Telegram-канале генерального консульства России в Милане.

По словам Штодина, его огорчило то, что мэрия Милана поддержала выставку на одной из улиц города. «Я хотел бы выразить свое глубочайшее возмущение решением мэрии предоставить место украинскому воинскому подразделению "Азов"», — написал генконсул, указав на то, что подразделение обвиняют в массовом уничтожении людей на Донбассе.

Таким образом, добавил Штодин, Милан предоставляет сцену для выступлений «самых темных сил нацистско-фашистского происхождения» и не помогает наступлению мира на Украине.

Ранее лидера Социал-демократической партии Финляндии Антти Линдмана заподозрили в нацизме из-за фотографии, сделанной 23 года назад, на которой он позирует голый с нацистским приветствием. В соцсети появилась фотография, на которой группа голых молодых людей позирует в балаклавах с оружием в руках.