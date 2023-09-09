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20:49, 9 сентября 2023Мир

Россия возмутилась фотовыставке об «Азове» в Милане

Генконсул РФ Штодин выразил возмущение мэру Милану из-за выставки об «Азове»

Фото: Marko Djurica / Reuters

Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин направил открытое письмо мэру итальянского города Джузеппе Сале, в котором возмутился открывшейся фотовыставке, посвященной украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Письмо опубликовано в Telegram-канале генерального консульства России в Милане.

По словам Штодина, его огорчило то, что мэрия Милана поддержала выставку на одной из улиц города. «Я хотел бы выразить свое глубочайшее возмущение решением мэрии предоставить место украинскому воинскому подразделению "Азов"», — написал генконсул, указав на то, что подразделение обвиняют в массовом уничтожении людей на Донбассе.

Таким образом, добавил Штодин, Милан предоставляет сцену для выступлений «самых темных сил нацистско-фашистского происхождения» и не помогает наступлению мира на Украине.

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    Александра Лисица
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