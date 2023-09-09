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02:11, 9 сентября 2023Мир

В Великобритании сочли ошибкой позволить Украине вступить в НАТО

Член палаты лордов Британии Бэлф счел ошибкой позволить Украине вступить в НАТО

Фото: Toby Melville / Reuters

Член палаты лордов (верхней палаты) парламента Великобритании Ричард Бэлф в интервью «Известиям» назвал ошибкой позволить Украине вступить в НАТО.

«Было бы ошибкой позволить Украине вступить в НАТО, у которого и так достаточно проблемных стран-членов», — считает лорд.

Говоря о том, когда и сможет ли Киев присоединиться к Североатлантическому альянсу, Бэлф заявил, что в этом вопросе следует полагаться на применение Германией и Францией права вето против новых участников.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина как никогда близка к вступлению в альянс. По его словам, объединение приняло комплексный пакет помощи и согласовал его финансирование, чтобы добиться полной совместимости украинской армии с НАТО.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал вступление Украины в НАТО в 2024 году. Он предрек завершение конфликта к следующему лету, отметив, что после этого заявку Киева смогут одобрить на саммите альянса в Вашингтоне.

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    Марина Совина
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