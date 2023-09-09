Путин рассказал о формировании нового дорожного каркаса Москвы

Путин: строительство магистралей сформировало новый дорожный каркас Москвы

Строительство магистралей и развязок позволило сформировать новый дорожный каркас Москвы и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении по случаю Дня города в «Зарядье», передает ТАСС.

Глава государства отметил, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление о современном, комфортном и успешном мегаполисе.

«Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И, что важно, они превзошли планы, которые мы делали с Сергеем Семеновичем (Собяниным — прим. «Ленты.ру») еще в 2010 году, когда он впервые возглавил столицу России», — заявил Путин.

Ранее Путин и Собянин приняли участие в открытии Южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Общая протяженность МСД составит 68 километров, его ввод позволит усовершенствовать движение на МКАД и Третьем транспортном кольце, а также улучшить доступность 22 московских районов.