На Украине признали использование методики НАТО для атак по России

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: Киев использует методики НАТО для атак по России

Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев использует методики НАТО для атак по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Скибицкий сообщил, что ГУР определяет «наиболее критические цели и объекты» для атак по России. По его словам, «это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленный объект в Брянске с помощью дрона самолетного типа вечером в четверг, 7 сентября. Беспилотник подавили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего он врезался в здание и начался пожар.

Также 7 сентября ВСУ впервые атаковали с помощью дрона Волгоградскую область. Целью украинского беспилотника могла быть воинская часть в Городищенском районе. Кроме того, два летательных аппарата сбили в Ростове-на-Дону, пострадал один человек.