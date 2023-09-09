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23:19, 9 сентября 2023Мир

Президент Бразилии назвал подходящую площадку для обсуждения мира на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва: мир на Украине нужно обсуждать в рамках ГА ООН
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью телеканалу CNN Brasil назвал G20 неподходящей площадкой для обсуждения вопроса достижения мира на Украине. По его словам, эту тему необходимо обсуждать на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

«У нас с 19 сентября будет Генеральная ассамблея ООН. Там есть место для обсуждения войны. Есть место для обсуждения мира. Есть место, где можно посадить (Владимира) Путина и (Владимира) Зеленского за стол переговоров», — заявил он.

Бразильский лидер напомнил, что формат «Большой двадцатки» был создан в 2008 году для обсуждения путей преодоления мирового экономического кризиса, отметив, что G20 не подходит для разговоров о войне.

Ранее замдиректора, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Королев прокомментировал окончание саммита G20, отметив, что, согласно его итоговому документу, западным странам не удалось оказать давление на Россию.

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    Марина Совина
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