Песков: Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР и вице-президентом Лаоса

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) встретится и проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, и вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Это анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября», — сказал Песков.

По его словам, у Путина на ВЭФ будет очень насыщенная программа. Кремль в деталях сообщит о ней позже, уточнил Песков.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. 12 сентября на пленарной сессии выступит президент Владимир Путин.