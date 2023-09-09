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12:24, 9 сентября 2023Мир

Путин встретится с вице-премьером госсовета КНР и вице-президентом Лаоса

Песков: Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР и вице-президентом Лаоса

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) встретится и проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, и вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Это анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября», — сказал Песков.

По его словам, у Путина на ВЭФ будет очень насыщенная программа. Кремль в деталях сообщит о ней позже, уточнил Песков.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. 12 сентября на пленарной сессии выступит президент Владимир Путин.

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    Анастасия Шейкина
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