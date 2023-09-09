WP: умер главный разработчик PowerPoint Деннис Остин

В возрасте 76 лет умер главный разработчик программного обеспечения PowerPoint Деннис Остин. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на его сына Майкла.

Отмечается, что разработчик умер 1 сентября в своем доме в Лос-Альтосе, Калифорния, от рака легких с метастазами в мозг.

Программное обеспечение PowerPoint было выпущено в 1987 году. Позднее фирма была приобретена Microsoft, а Остин продолжил руководить разработкой программы. Он вышел на пенсию в 1996 году. По заявлениям компании, сейчас PowerPoint используется для создания более 30 млн презентаций в день.

Ранее стало известно, что хакеры стали чаще атаковать пользователей с помощью текстовых документов. Как правило, неизвестные использовали файлы двух редакторов — Word и Adobe Reader.