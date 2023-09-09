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16:30, 9 сентября 2023Россия

Обстрел ВСУ повредил два частных дома в приграничном российском регионе

Губернатор Гладков: в Сподарюшино обстрел ВСУ повредил два частных дома
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Сподарюшино в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, там оказалось повреждено два частных дома. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором — поврежден забор», — написал он.

По словам Гладкова, на месте происшествия работает комиссия, которая обследует повреждения и оценит последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 сентября под обстрел также попала окраина села Староселье Краснояружского района Белгородской области. В результате оказалась повреждена линия электропередачи.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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