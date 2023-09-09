Тарпищев высказался о выходе Медведева в финал US Open

Тарпищев заявил, что матч Медведева и Алькараса на US Open был выдающимся

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе россиянина Даниила Медведева в финал US Open. Слова функционера приводит «Чемпионат».

В полуфинале Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса. «Хорошая игра была, выдающийся матч. Даня на своей подаче решил все задачи, играл плотно. В удержании длинных розыгрышей он был лучше Карлоса», — заявил Тарпищев.

9 сентября Медведев обыграл 20-летнего Алькараса на стадии 1/2 финала турнира. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 19 минут. В финале россиянин встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович расположился на второй строчке. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.