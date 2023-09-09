Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации страны.

Как уточнили в ведомстве, воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Сигнал включили в 23:07 (время совпадает с московским) в Сумской области.

Ранее источник в Белом доме рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться через шесть-семь недель.